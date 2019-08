Il Brasile invia l' esercito per contrastare l' emergenza incendi

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 25 agosto 2019) Dopo le numerose pressioni, soprattutto a livello internazionale Jair Bolsonaro cede e autorizza l'ad intervenire in Amazzonia. Le tempistiche della decisione del premier brasiliano non sono casuali, avviene infatti in concomitanza del G7 di Biarritz, in Francia. Ed è proprio dalla Francia che arriva la spina nel fianco di Bolsonaro: è infatti quella del presidente Emmanuel Macron la voce che più di tutte si è sollevata contro la gestione del governo brasiliano riguardo aglinella Foresta Amazzonica. Il premier francese ha chiaramente parlato di "crisi internazionale" auspicando un intervento del G7 stesso, ricordando che la regione amazzonica interessa non solo ilma anche altri territori, tra cui la Guyana Francese, una regione e dipartimento d'oltremare della Francia....

Annabel27034387 : RT @prugnabis: Bolsonaro invia l'esercito in Amazzonia. Vuole bombardare le zone che non hanno ancora preso fuoco. ( Enrica Orlando @oenri… - MaurilioVitto : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Amazzonia, anche i vescovi del #Brasile contro #Bolsonaro: 'Basta deliri, fermare pre… - oenrica : RT @prugnabis: Bolsonaro invia l'esercito in Amazzonia. Vuole bombardare le zone che non hanno ancora preso fuoco. ( Enrica Orlando @oenri… -