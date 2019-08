I posti dove nacque il country

Immissioni in ruolo 2019 : posti disponibili - dove e da quando : Immissioni in ruolo 2019: posti disponibili, dove e da quando Aspettano l'assegnazione di una cattedra 53.627 insegnanti, cinquemila in meno di quelli previsti inizialmente: ecco come vengono stilate le graduatorie Parole chiave: scuola ...

TFA sostegno - posti disponibili ad oggi : dove e scadenza : Per il TFA sostegno 2019, non tutte le Università che hanno pubblicato il bando sono riuscite a riempire i posti a disposizione, motivo per cui alcuni docenti idonei possono ancora avere la possibilità di partecipare ai corsi anche se hanno superato la selezioni in Atenei diversi. Di seguito indichiamo dove è ancora possibile iscriversi. Procedure di iscrizione ancora aperte Le procedure del TFA sostegno 2019 ancora aperte in data odierna ...