Hong Kong | nuovi scontri | polizia punta la pistola contro manifestanti e giornalisti

Hong Kong - ancora scontri fra polizia e manifestanti : idranti e spari in aria. Pistole puntate contro attivisti e giornalisti : idranti e colpi di pistola sparati in aria. Ma anche Pistole puntate alla testa dei manifestanti e perfino dei giornalisti. Arrivano immagini inquietanti da Hong Kong sulla seconda giornata di scontri a Hong Kong, dove è in atto il clou della 12° settimana di manifestazioni antigovernative. I cannoni ad acqua sono stati usati per sgombrare le barricate e disperdere la folla nel distretto di Tsuen Wan. La polizia ha anche sparato gas lacrimogeni, ...

Hong Kong - ancora scontri fra polizia e manifestanti : idranti e spari in aria. I media locali : “Pistole puntate contro gli attivisti” : idranti e colpi di pistola sparati in aria. Seconda giornata di scontri a Hong Kong, dove è in atto il clou della 12° settimana di manifestazioni antigovernative. I cannoni ad acqua sono stati usati per sgombrare le barricate e disperdere la folla nel distretto di Tsuen Wan. La polizia ha anche sparato gas lacrimogeni, mentre i manifestanti hanno lanciato petardi, tra cui bottiglie incendiarie. Ma la polizia, sostengono i media locali, avrebbe ...

La polizia di Hong Kong ha arrestato 29 persone dopo gli scontri di sabato : La polizia di Hong Kong ha arrestato 29 persone dopo gli scontri di sabato durante una manifestazione nel quartiere di Kwun Tong. Gli scontri, ha detto la polizia, sono continuati anche durante la notte tra sabato e domenica. I manifestanti hanno

Proteste Hong Kong - arresti e feriti : 8.00 Sono 29 le persone arrestate durante la marcia per la democrazia nel centro di Hong Kong, sfociata in scontri tra manifestanti e polizia. Alcuni dei fermati sono accusati di aver aggredito gli agenti. Tra gli arrestati figura Ventus Lau, uno degli organizzatori della marcia. Fonti sanitarie riferiscono che almeno 10 persone sono state ricoverate, e che due di esse versano in gravi condizioni.

Ci sono stati violenti scontri tra polizia e manifestanti nel dodicesimo fine settimana di proteste a Hong Kong : Ci sono stati violenti scontri tra polizia e manifestanti nel dodicesimo fine settimana di proteste a Hong Kong. La polizia, in tenuta antisommossa, ha sparato gas lacrimogeno contro i manifestanti e ne ha picchiati molti con i manganelli, per impedire

Hong Kong - nuovi scontri tra manifestanti e polizia : lanci di molotv e lacrimogeni. Catena umana di 40 km “contro la tirannia” : Nel 12esimo weekend consecutivo di proteste, manifestanti e polizia sono tornati a scontrarsi con violenza a Hong Kong. Dopo le dimostrazioni pacifiche della scorsa settimana e le catene umane del 23 agosto, sono ricominciati gli scambi di violenza tra militanti anti-Pechino e forze dell’ordine. Nel frattempo, la polzia cinese comunica il rilascio di Simon Cheng, il dipendente del consolato britannico il cui arresto, avvenuto l’8 ...

Hong Kong - dodicesimo weekend consecutivo di proteste : lanci di molotov e scontri tra manifestanti e polizia : Al dodicesimo weekend consecutivo di proteste, manifestanti e polizia sono tornati a scontrarsi con violenza a Hong Kong, dopo la manifestazione pacifica di domenica scorsa che ha mobilitato 1,7 milioni di persone. Due molotov sono state lanciate a Telford Plaza verso gli agenti in tenuta antisommossa fuori dalla stazione di polizia di Ngau Tau Kok: le forze dell’ordine hanno risposto facendo di nuovo uso dei lacrimogeni per disperdere la ...

Hong Kong - proteste e cariche di polizia : 14.20 Prosegue la protesta dei dimostranti anti-Pechino a Hong Kong. Dopo la catena umana inscenata ieri dai manifestanti, oggi la polizia ha caricato le barricate costruite davanti a una stazione di polizia a Ngau Tau Kok. Gli agenti hanno lanciato decine di lacrimogeni facendo indietreggiare i manifestanti che hanno lanciato pietre e bottiglie e che comunque non hanno alcuna intenzione di sgombrare. Ci sarebbero già stati alcuni arresti.

Torna la violenza a Hong Kong : molotov e mattoni contro la polizia - che risponde con i lacrimogeni : Scontri tra manifestanti e polizia a Hong Kong. Dopo la mobilitazione pacifica di domenica scorsa, con la mobilitazione di più di un milione di persone, è Tornata la violenza nella città autonoma cinese al dodicesimo weekend consecutivo di proteste.Due molotov sono state lanciate a Telford Plaza verso gli agenti in tenuta antisommossa fuori dalla stazione di polizia di Ngau Tau Kok: le forze dell’ordine hanno risposto ...

Hong Kong : scontri tra attivisti e polizia con lanci di molotov : Al 12/mo weekend consecutivo di proteste, manifestanti e polizia sono tornati a scontrarsi con violenza a Hong Kong, a

Le foto della catena umana di Hong Kong : Lunga 50 chilometri, nell'anniversario di quella che trent'anni fa fecero i cittadini di Lituania, Estonia e Lettonia per chiedere l'indipendenza dall'URSS

La Cina ha liberato il dipendente del consolato britannico a Hong Kong arrestato più di due settimane fa : La Cina ha liberato il dipendente del consolato britannico a Hong Kong arrestato più di due settimane fa senza che fossero mai formalizzate accuse contro di lui. Simon Cheng, 28enne che lavorava per il dipartimento del commercio del consolato britannico, era

A Hong Kong catena umana di 40 km per protestare contro la Cina : Migliaia di manifestanti hanno formato una catena umana, lunga circa 40 chilometri, a Hong Kong per il 30esimo anniversario della cosiddetta “Baltic Way”, la catena umana che fu organizzata nel 1989 in Estonia, Lettonia e Lituania per chiedere l’indipendenza dall’Urss. Ai piedi dei grattacieli e nei quartieri dello shopping i dimostranti si sono tenuti per mano formando la catena, soprannominata “Hong Kong ...

Hong Kong - "catena umana" come in Urss : 13.45 L'ex colonia britannica si prepara alle nuove proteste delle prossime ore e del fine settimana. Riflettori puntati soprattutto sulla "Hong Kong way", la catena umana che ricorda 30 anni dopo la "Baltic way" di Estonia, Lettonia e Lituania per l'indipendenza dall'Unione sovietica. Domani i manifestanti torneranno all' aeroporto per un nuovo "stress test" del trasporto aereo, dopo i sit-in iniziati il 9 agosto che hanno portato alla ...