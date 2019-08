Hellas Verona-Bologna | le formazioni ufficiali | Verre e Zaccagni per Juric

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 25 agosto 2019)– Anche per scaligeri ed emiliani è il momento di iniziare. Entusiasmo in casa veneta per la prima in casa dopo la promozione in massima serie, buon umore per i rossoblu, che a sorpresa ritroveranno il proprio mister in panchina. Mihajlovic ha deciso di seguire la squadra e sarà presente al Bentegodi per guidare i suoi. Nel frattempo, i due tecnici hanno sciolto le ultime riserve, questi saranno i 22 calciatori a scendere in campo per la sfida.: Silvestri, Rrhamani, Kumbulla, Dawidowicz, Faraoni, Henderson, Veloso, Lazovic,: Skorupski, Dijks, Denswil, Danilo, Tomiyasu, Soriano, Kingsley, Poli, Sansone, Palacio, Orsolini.L'articolo, leperCalcioWeb.

