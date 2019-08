Gran Bretagna | Rins batte Marquez sul filo di lana | Poi Vinales e Rossi

VIDEO Marc Marquez MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : “Ho portato Rins alla vittoria - ma è arrivato un’altro risultato importante” : E’ un Marc Marquez leggermente tirato in volto quello che si è presentato ai microfoni di Sky Sport dopo aver dovuto subire nuovamente l’onta di un sorpasso all’ultima curva nel GP di Gran Bretagna 2019 di MotoGP; il catalano ha provato a mostrare serenità dichiarando di essere soddisfatto in chiave Mondiale ma lascia trasparire un giustificato pizzico di fastidio quando gli viene chiesto se per lui sia stato peggio questo ...

VIDEO Maverick Viñales GP Gran Bretagna 2019 : “Oggi ho fatto di più di quello che la moto permetteva” : Maverick Viñales si è confermato quest’oggi uno dei piloti più forti al mondo sulla pista di Silverstone, ottenendo un terzo posto di prestigio nel Gran Premio di Gran Bretagna 2019 a pochi decimi dalla vittoria. Lo spagnolo della Yamaha ha disputato una gara di rimonta, gestendo al meglio le gomme nei primi giri per poi recuperare progressivamente terreno sul gruppo di testa nel finale senza riuscire ad attaccare Rins e Marquez. Di ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : “Sono deluso - volevo fare la gara di Vinales” : Valentino Rossi sperava di poter lottare almeno per il podio nel GP di Gran Bretagna 2019, il Dottore scattava dalla seconda posizione dopo una bellissima qualifica e sembrava essere in possesso di un buon passo per fare la differenza a Silverstone ma purtroppo la gara non si è sviluppata come ci si attendeva. Il centauro di Tavullia è infatti scattato bene ma poi pian piano è scivolato indietro, ha assistito da lontano al duello tra Marc ...

VIDEO Moto2 - GP Gran Bretagna 2019 : highlights e sintesi. Fernandez in trionfo - Marquez out : La domenica del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 si è conclusa con una meravigliosa gara della Moto2 in cui lo spagnolo Augusto Fernandez ha portato a casa la seconda vittoria della stagione. Il pilota del Team Flexbox ha preceduto in volata il connazionale Jorge Navarro, il sudafricano Brad Binder e l’australiano Remy Gardner dopo un duello mozzafiato, mentre Fabio Di Giannantonio è stato il migliore degli italiani in sesta piazza. In ...

VIDEO MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : i momenti salienti della gara di Silverstone : La vittoria di Alex Rins ha regalato una clamorosa emozione nel Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di MotoGP, una gara che ha garantito colpi di scena alla prima curva, ed all’ultima in assoluto. La caduta tra Fabio Quartararo e Andrea Dovizioso ha aperto il sipario sulla corsa di Silverstone, mentre il sorpasso subito da Marc Marquez proprio sulla linea del traguardo ha chiuso nel migliore dei modi una prova davvero importante, con tanti ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : Marc Marquez e le sconfitte all’ultima curva - un problema psicologico? Dovizioso e Rins insegnano : Marc Marquez ha perso il secondo corpo a corpo consecutivo, subendo il sorpasso decisivo all’ultima curva, mentre sembrava lanciatissimo verso la vittoria. Due settimane fa Andrea Dovizioso si inventò una magia entrando di prepotenza nel finale del GP d’Austria 2019, oggi Alex Rins si è imposto grazie a una micidiale accelerazione e ha trionfato per appena 13 millesimi. Il Cabronçito è indubbiamente il miglior centauro in ...

VIDEO Andrea Dovizioso - il brutto incidente nel GP Gran Bretagna : contatto con Quartararo - la Ducati va in fiamme : Il GP di Gran Bretagna 2019, dodicesima tappa del Mondiale MotoGP, è incominciato con il bruttissimo incidente tra Andrea Dovizioso e Fabio Quartararo. Il francese è scivolato a terra, il forlivese era subito alle sue spalle e gli è finito a terra cadendo malamente nella ghiaia dopo un brutto volo. Il centauro della Ducati ha perso anche la memoria per alcuni minuti ed è poi stato portato in ospedale a Coventry, l’alfiere della Yamaha si è ...

Moto2 - Risultato GP Gran Bretagna 2019 : Augusto Fernandez la spunta in volata su Navarro e Binder. Out Marquez - 6° Di Giannantonio : Una delle gare più spettacolari ed emozionanti dell’anno. Il Gran Premio di Gran Bretagna 2019 della Moto2 ha regalato emozioni a non finire ed alla fine è stato lo spagnolo Augusto Fernandez a tagliare il traguardo per primo conquistando così il secondo successo stagionale dopo il trionfo di Assen. Il portacolori del Team Flexbox HP 40 ha regolato il connazionale Jorge Navarro (Speed Up) ed il sudafricano Brad Binder (KTM) rispettivamente ...

VIDEO MotoGP - GP Gran Bretagna : la Ducati di Dovizioso prende fuoco! Moto in fiamme dopo la caduta - attimi di paura : La Ducati di Andrea Dovizioso è andata letteralmente in fiamme in seguito alla caduta subita nella prima curva del GP di Gran Bretagna 2019. La dodicesima tappa del Mondiale MotoGP non ha sorriso al forlivese che ha centrato Fabio Quartararo in maniera incolpevole ed è volato a terra, la Moto ha compiuto una bruttissima evoluzione e ha preso fuoco: fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze per il pilota, il mezzo è tornato ai box in ...

VIDEO MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : highlights e sintesi della gara. Rins beffa Marquez - Valentino Rossi 4° - Dovizioso cade : A Silverstone si è corso uno spettacolare GP di Gran Bretagna 2019, dodicesima tappa del Mondiale MotoGP 2019. Alex Rins ha vinto grazie a un magistrale sorpasso su Marc Marquez all’ultima curva riuscendo a beffare il connazionale per appena 13 millesimi, lo spagnolo si è imposto in sella alla sua Suzuki conquistando il secondo sigillo stagionale mentre l’alfiere della Honda è stato sconfitto ancora una volta negli ultimi metri come ...

MotoGP - Pagelle GP Gran Bretagna 2019 : Rins non molla - Marquez spreca - Vinales si sveglia tardi - Rossi svanisce - Dovizioso sfortunato : Non badate troppo ai 10, ai 9 o ai 6 che verranno consegnati nelle Pagelle del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 della MotoGP di oggi. Il vero numero da sottolineare è il 13, intesi come i millesimi che hanno permesso ad Alex Rins di beffare Marc Marquez sul traguardo di Silverstone. La gara ha regalato emozioni alla prima, ed all’ultima curva. Nel mezzo poco, per colpa di moto e gomme che andavano gestite centellinando ogni sforzo. Ad ...

VIDEO MotoGP - GP Gran Bretagna : Rins-Marquez - ultimo giro da brividi. Che duello per la vittoria - sorpasso all’ultima curva : ultimo giro al fulmicotone tra Alex Rins e Marc Marquez in occasione del GP di Gran Bretagna 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si è corsa a Silverstone. duello senza quartiere tra i due spagnoli, il centauro della Suzuki è riuscito a spuntarla per appena 13 millesimi nei confronti dell’alfiere della Honda conquistando così il secondo successo stagionale dopo quello ottenuto ad Austin. Di seguito il VIDEO dell’ultimo giro tra Alex ...

Fabio Quartararo MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : “Sono stato un po’ troppo aggressivo e ho fatto un high-side - peccato” : Si è concluso nel peggiore dei modi il weekend di Silverstone per Fabio Quartararo, uno dei favoriti della vigilia per la vittoria del Gran Premio di Gran Bretagna 2019, dodicesimo round del Mondiale MotoGP. Il francese della Yamaha Petronas è infatti caduto in uscita dalla prima curva della gara innescando tra l’altro successivamente la brutta caduta di Andrea Dovizioso. Il miglior rookie della stagione ha gettato alle ortiche una ghiotta ...

MotoGp - Marquez mette una seria ipoteca sul Mondiale : la classifica piloti dopo il Gp di Gran Bretagna : Il pilota spagnolo chiude al secondo posto la gara di Silverstone e, complice la caduta di Dovizioso, vola a +78 dal forlivese della Ducati Il Mondiale di MotoGp ha ormai preso una piega positiva a Marc Marquez, lo spagnolo infatti corre verso la vittoria dell’ennesimo titolo iridato, contando dopo il Gp di Silverstone ben 78 punti di vantaggio su Dovizioso. Il campione del mondo in carica ne guadagna venti in Inghilterra, complice ...