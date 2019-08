Governo | Salvini paga la crisi | Lega in calo | dem e M5S in risalita cercano accordo

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 25 agosto 2019) Ladi Matteostando ladi: in un solo mese ha perso 5 punti percentuali nel sondaggi. Pd e M5S, invece, secondo Winpoll-Sole 24 ore, sono in leggero aumento. Prima che un eventuale matrimonio "giallorosso" vada a buon fine, però, è necessario che dem e pentastellati trovino un punto d'incontro sul premier. Di Maio ha riproposto Conte (e sembra non voler cedere), ma Zingaretti non è d'. Il sondaggio Winpoll-Sole 24 ore Secondo il sondaggio politico Winpoll-Sole 24 ore, Matteoe la suastanno facendo i conti con le conseguenze di questadiagostana. Il partito di Via Bellerio ha arrestato la sua ascesa e in meno di un mese, dal 30 luglio scorso, è passato dal 38,9% all'attuale 33,7%. Il M5S, invece, è in(dal 14,8 al 16,6%), così come il Pd (che è passato dal 23,3 al 24%). Nel centrodestra, invece, Giorgia Meloni e ...

Ettore_Rosato : Da gennaio Salvini è stato al Viminale 36 giorni. Per il resto campagna elettorale. Alla scrivania di uno dei dicas… - petergomezblog : Governo, Conte dal G7: “Non è questione di persone ma di programmi. Lega-M5s? Esperienza per me chiusa”. Marcucci:… - LegaSalvini : ??L’OPINIONE DEL PROF. #BECCHI: RIFATE IL GOVERNO LEGA-5 STELLE MA... recuperando lo spirito originario tradito dal… -