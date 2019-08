Governo Pd-M5S | Feltri | ' Di Maio non vuole tornare a vendere bibite allo stadio’

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 25 agosto 2019) Vittorionon è mai banale. Anche quando deve manifestare il proprio attacco verso qualche protagonista della scena politica. Stavolta, come era già accaduto in passato, è Luigi Di. Il capo politico del Movimento Cinque Stelle è chiamato a fare da punto di riferimento in una trattativa di mediazione con il Partito Democratico che potrebbe portare alla formazione di unPd-M5S. Un orizzonte che non è visto di buon grado dal direttore di Libero che, in un altro post, non ha avuto parole tenere nei confronti di un esecutivo che ha definito "del Fico secco". ...

s_parisi : Mi chiedo come sia possibile che mentre @matteosalvinimi, dopo averlo fatto cadere, lavora per rifare il governo co… - BarillariM5S : 'Se il M5s facesse un governo con il Pd me ne andrei...' Gianroberto Casaleggio - marcotravaglio : PARI OPPORTUNISMI Tra i motivi che militano a favore di un governo M5S-Pd c’è lo spettacolo che va in scena alla Ra… -