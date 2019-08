Governo | M5S compatto su Conte premier Zingaretti | «Discontinuità sui nomi Italia non

Fonti dem : «M5s propone un Governo “quasi” monocolore Pd guidato da Conte» : Grillo e Di Maio rilanciano Conte premier. Fico non raccoglie le voci sul suo futuro e fa sapere che continuerà nell’incarico che ricopre da un anno

Governo M5s-Pd - Cacciari stronca l'ipotesi : 'Manovra di palazzo indecente' : L'Italia attende di conoscere se davvero Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle troveranno un'intesa così ampia da garantire a Mattarella la formazione di una nuova maggioranza parlamentare. Si tratta di un orizzonte che apre diversi orizzonti di critica da parte delle opposizione, ma anche di chi, dall'interno, non vedrebbe di buon grado l'alleanza tra due partiti che a lungo si sono beccati in maniera pesante. Tra questi c'è anche il ...

PD e M5S trattano per un nuovo Governo : Un grosso ostacolo è il nome del prossimo presidente del Consiglio: si era parlato di Fico, che non è sembrato interessato, e ora si è tornati a parlare di Conte

Governo - diretta. Di Maio : «Conte unico nome per M5S». Renziani in pressing : Zingaretti dia l'ok : Nuova telefonata stamani tra il capo politico M5S Luigi Di Maio e il segretario Dem Nicola Zingaretti. Nel corso della conversazione, a quanto si apprende da fonti qualificate, Luigi Di Maio ha...

Il Pd si riunisce al Nazareno per lavorare al programma del Governo con il M5S : Il Partito Democratico è al lavoro sul programma di governo. Mentre si susseguono i botta e risposta tra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio sul nome del presidente del Consiglio, e i renziani assicurano il loro sostegno anche in caso di Conte bis, al Nazareno sono iniziati i lavori dei sei tavoli che si occuperanno dei dossier da mettere a disposizione del segretario Dem nella trattativa per la formazione dell’esecutivo con Giuseppe ...

Sondaggi di Governo : Lega perde 5 punti - Pd al 24% - M5S al 16 - 6%. Solo 4 su 10 vogliono il voto : Sondaggi di governo, cambia rapidamente il quadro politico in Italia. Una rilevazione Winpool-Sole 24 ore mostra innanzitutto che Solo quattro italiani su dieci vorrebbero che il Paese andasse alle...

Sondaggi politici : gli elettori del M5S preferiscono il Governo con il PD rispetto al voto o alla Lega : È Matteo Salvini a pagare più di tutti la crisi di governo da lui stesso innescata. Lo aveva già confermato un Sondaggio Tecnè della scorsa settimana, ora la conferma arriva anche da un nuovo Sondaggio Winpoll-Sole24Ore. Sondaggi politici: la Lega perde il 3%, il M5S guadagna quasi il 4%, per il PD +2% I Sondaggi politici durante la crisi di governo mostrano un quadro in cambiamento: la Lega è ...

Né Conte né Fico - il nuovo Governo Pd-M5s è in cerca di un premier : Se da più parti, sui social e con petizioni online, si registrano le richieste di tanti italiani per tornare al voto, nella...

Crisi di Governo - Cuperlo a In Onda (La7) : “Discussione con il M5s? Tentiamo fino all’ultimo - non rinuncio a essere ottimista” : “Tentiamo fino all’ultimo, non rinuncio a essere ottimista sull’esito”. Lo ha detto Gianni Cuperlo, ospite degli studi di In Onda estate (su La7) parlando della trattativa tra Pd e Movimento 5 stelle per un nuovo governo. L’esponente dem, componente della Direzione nazionale del partito, si è detto convinto “che ci siano le condizioni” ma, ha anche aggiunto, “se questo tentativo non andrà in porto ...

Governo Pd-M5S - Feltri : 'Di Maio non vuole tornare a vendere bibite allo stadio’ : Vittorio Feltri non è mai banale. Anche quando deve manifestare il proprio attacco verso qualche protagonista della scena politica. Stavolta, come era già accaduto in passato, è Luigi Di Maio. Il capo politico del Movimento Cinque Stelle è chiamato a fare da punto di riferimento in una trattativa di mediazione con il Partito Democratico che potrebbe portare alla formazione di un Governo Pd-M5S. Un orizzonte che non è visto di buon grado dal ...

Governo - la diretta – M5s insiste su Conte premier - Pd punta a Fico. Fonti Montecitorio : “E’ presidente Camera - darà continuità a suo ruolo” : Terzo giorno di trattative tra Pd e M5s, poco più di 48 ore all’incontro con il capo dello Stato, e il nodo è ancora la scelta del presidente del Consiglio. I 5 stelle insistono sul nome di Giuseppe Conte, mentre i democratici puntano a Roberto Fico. In mattinata Fonti di Montecitorio scrivono: “Fico ricopre l’incarico di presidente della Camera dei Deputati e intende responsabilmente dare continuità al suo ruolo”. La mattina ...