Governo | Fico si sfila e guarda a Conte | «Continuo il mio ruolo» Oggi al via i tavoli di

Governo - Fico : «Continuo il mio ruolo». Oggi al via i tavoli di lavoro del Pd : «Roberto Fico ricopre l'incarico di Presidente della Camera dei Deputati e intende responsabilmente dare continuità al suo ruolo». Lo rendono noto fonti vicine alla Presidenza...

Governo - la diretta – M5s insiste su Conte premier - Pd punta a Fico. Fonti Montecitorio : “E’ presidente Camera - darà continuità a suo ruolo” : Terzo giorno di trattative tra Pd e M5s, poco più di 48 ore all’incontro con il capo dello Stato, e il nodo è ancora la scelta del presidente del Consiglio. I 5 stelle insistono sul nome di Giuseppe Conte, mentre i democratici puntano a Roberto Fico. In mattinata Fonti di Montecitorio scrivono: “Fico ricopre l’incarico di presidente della Camera dei Deputati e intende responsabilmente dare continuità al suo ruolo”. La mattina ...

Governo - Conte bis blocca la partita : spunta ipotesi Fico : L’idea è emersa in un vertice della maggioranza Pd e vedrebbe concordi i renziani, mentre proseguono le trattative di Governo tra M5s e Pd. E oggi è in programma la riunione dei tavoli di lavoro dem per stilare il programma da portare al confronto con i pentastellati

Crisi di Governo - il Pd si spacca su Conte : sì di Renzi e veto di Zingaretti (che gioca la "carta Fico") : Formalmente, il confronto prosegue. Prova ne è che oggi pomeriggio, alle 15, si riuniranno i sei «tavoli di lavoro» del Pd per «verificare le condizioni per la nascita di un esecutivo di legislatura» con M5S. Eppure più passano le ore, più i dubbi del Nazareno sulle reali intenzioni dei grillini aum

Governo M5S-PD - totopremier : Fico o Conte? : Se da una parte Luigi Di Maio ha fatto intendere che se il PD accetta Giuseppe Conte come Premier l'accordo si fa in un giorno, dall'altra parte i dem fanno sapere che se il MoVimento 5 Stelle segnalasse invece Roberto Fico come Presidente del Consiglio allora sarebbe un ottimo punto di partenza.In queste ultime ore la sfida per la guida di Palazzo Chigi sembra proprio tra il Premier uscente, che anche oggi sarà impegnato al ...

Governo - mossa Pd su Fico : intesa lontana. Torna l?ipotesi di un premier terzo : Dopo le capriole e le ambiguità di Luigi Di Maio, è toccato a Giuseppe Conte scrivere dal G7 di Biarritz la parola fine: «La stagione con Salvini è chiusa, non si...

Governo - il Pd gioca la carta Fico premier per stanare i cinquestelle : Dopo le capriole e le ambiguità di Luigi Di Maio, è toccato a Giuseppe Conte scrivere dal G7 di Biarritz la parola fine: «La stagione con Salvini è chiusa, non si...

Nasce il Governo giallorosso : c’è l’accordo su Roberto Fico premier : Giuseppe Conte smentisce Luigi Di Maio e diventa nuovo leader dei grillini. L’amico di Matteo Salvini è finito. Il suo

Governo - M5S e Pd vanno avanti. Conte : «Chiusa stagione con la Lega». I Dem : «Fico ottimo punto di partenza : Il premier dimissionario Giuseppe Conte ha rotto un silenzio che durava da giorni per mettere il turbo all'alleanza fra Pd e Movimento Cinque stelle: «Per quanto mi riguarda, la stagione...

Crisi di Governo - diretta. Consultazioni - Casellati e Fico al Quirinale. Autonomie : «Sì a Governo Conte bis». Zingaretti a M5S : 5 punti per trattare. Bonino : «Serve un Governo del fare» : Crisi di governo, il Quirinale annuncia Consultazioni lampo e un quadro che diventerà chiaro già da domani sera. Il timing della Crisi promette di essere molto rapido. In mattinata...

Crisi di Governo - diretta. Consultazioni - Casellati e Fico al Quirinale. Autonomie : «Sì a Governo Conte bis». Zingaretti a M5S : 5 punti per trattare. Salvini : «Ogni esecutivo contro di noi» : Crisi di governo, il Quirinale annuncia Consultazioni lampo e un quadro che diventerà chiaro già da domani sera. Il timing della Crisi promette di essere molto rapido. In mattinata...

