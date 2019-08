Governo | Berlusconi preoccupato da leader politico e imprenditore

Governo : Berlusconi - ‘con Pd-M5S nuove tasse e patrimoniali’ : Roma, 24 ago. (AdnKronos) – “Vedo profilarsi da un lato una coalizione Pd-Cinque Stelle che trova convergenze sulle idee della più vecchia, deteriore e fallimentare sinistra pauperista, statalista e assistenziale. Se si realizzasse, porterebbe agli italiani nuove spese improduttive, e quindi inevitabilmente nuove tasse, compresa la patrimoniale, nuove leggi liberticide e la recessione”. Si legge in una nota di Silvio ...

Governo : Berlusconi - ‘se voto noi con ‘Altra Italia’ responsabile - Fi essenziale’ : Roma, 24 ago. (AdnKronos) – “I tanti segnali di disaffezione alla politica espressi ad ogni tornata elettorale non vengono compresi né raccolti. In questo scenario grave e preoccupante è ancora più evidente che solo Forza Italia rappresenta, e lo fa con orgoglio e determinazione, le idee e le tradizioni politiche liberali, democratiche, garantiste e cristiane della Civiltà Occidentale, alternative alla sinistra e ben distinte ...

Governo : Berlusconi - ‘preoccupato da piega presa da crisi’ : Roma, 24 ago. (AdnKronos) – “Sono molto preoccupato, come italiano, come leader politico e anche come imprenditore, per la piega assunta dalla crisi di Governo”. Si legge in una nota di Silvio Berlusconi. “Ancora una volta le diverse forze politiche e le diverse correnti all’interno dei partiti mettono in atto spregiudicati tatticismi, preoccupate più del proprio destino che del destino degli italiani. Questo ...

Crisi - Berlusconi : “Non riferisco le frasi con cui Merkel e Juncker hanno definito il precedente Governo perché farebbe male a tutti” : “Non riferisco le frasi con le quali Merkel e Juncker hanno definito il precedente governo perché sono parole che farebbero male a tutti”. Lo ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi dopo aver incontrato al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella seconda giornata di consultazioni dopo la Crisi di governo L'articolo Crisi, Berlusconi: “Non riferisco le frasi con cui Merkel e Juncker hanno ...

Consultazioni - Berlusconi : "Governo di centrodestra o voto" : Silvio Berlusconi non usa mezzi termini al termine delle Consultazioni con il presidente Sergio Mattarella. Al termine dell’incontro della delegazione di Forza Italia con il capo dello Stato, l’ex premier ha definito “pericoloso” un eventuale nuovo esecutivo composto da una maggioranza sbilanciata a sinistra. "Proponiamo il modello di centrodestra che amministra positivamente da 25 anni nelle amministrazioni locali", ha aggiunto Berlusconi. ...

Crisi di Governo - Pd : disponibili a un nuovo Governo - proviamoci | Berlusconi : "Subito maggioranza di centrodestra o elezioni anticipate" : Zingaretti da Mattarella ha posto i "paletti" del Pd: chiara scelta europeista, pieno riconoscimento della democrazia rappresentativa, svolta radicale nelle scelte economiche e sull'immigrazione. Berlusconi e Meloni pensano a una maggioranza di centrodestra, altrimenti il voto

Crisi - Berlusconi : “Maggioranza di centrodestra o elezioni anticipate. Governo M5s-Pd sbilanciato a sinistra pericoloso per imprese e sicurezza” : “Una maggioranza che non rispecchia la maggioranza degli elettori è una mera coincidenza di forze che si sono contrastate, non può essere la base per un esecutivo stabile e credibile ma solo una presa in giro degli elettori e un tradimento delle loro volontà”. Lo ha affermato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, dopo aver incontrato al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella seconda giornata di ...

Consultazioni : Berlusconi - ‘no Governo improvvisato tra diversi'(2) : (AdnKronos) – “La mera coincidenza di interessi tra forze politiche che si sono contrastate fino a pochi giorni prima -ha aggiunto Berlusconi- non può essere certo la base sulla quale costruire un esecutivo stabile e credibile, e costituisce piuttosto una presa in giro degli elettori, un tradimento delle loro volontà”. L'articolo Consultazioni: Berlusconi, ‘no governo improvvisato tra diversi'(2) sembra essere ...

Governo - diretta crisi. Berlusconi : «Unico Governo è di centrodestra». Zingaretti : «Esecutivo di svolta o voto» : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Berlusconi e Meloni : Governo a Salvini o elezioni subito : Il centrodestra tifa Matteo Salvini e ripropone l’ipotesi già avanzata prima dell’infausto governo grillino: governo al centrodestra (con Salvini premier)

Crisi - al via la seconda giornata di consultazioni. Berlusconi : “Possibile solo un Governo di centrodestra”. Pd : “Pronti a un Governo di svolta” : Fratelli d'Italia: «L’unica strada sono le lezioni». Dopo il Pd è la volta di Forza Italia. Nel pomeriggio Lega e M5s

Berlusconi : Governo Pd-M5S presa in giro : 12.53 "Un governo non può nascere in laboratorio, non funziona con un contratto. Mettiamo in guardia da un governo frutto di una maggioranza improvvisata tra diversi, che non rispecchia la maggioranza degli elettori. E' una presa in giro degli elettori e un tradimento". Così il leader FI dopo le Consultazioni "Un governo sblilanciato a sinistra è pericoloso per imprese, sviluppo, sicurezza.L'Italia ha bisogno di un centrodestra moderno con ...

