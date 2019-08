Giuseppe Conte - perché il nome del premier uscente blocca la trattativa : la trincea M5s e le resistenze del Pd (Zingaretti e Gentiloni in testa) : “Giuseppe Conte non si tocca”. “Tutto ma non Giuseppe Conte”. Si è bloccata qui la trattativa tra Movimento 5 stelle e Pd, nel punto dove sarebbe stato più facile che si bloccasse: il nome del presidente del Consiglio di un futuro governo giallorosso. E’ il vicolo cieco che i pontieri hanno cercato di evitare il più a lungo possibile, ma nel quale i partiti, consapevolmente o meno, si sono infilati dopo poche ore. ...

Giuseppe Conte : "La stagione con la Lega è chiusa. Io di nuovo premier? Non è una questione di persone" : "Non rinnego l'esperienza politica con la Lega, ma quella stagione politica è per me chiusa e non si potrà riaprire". Giuseppe Conte parla dopo il suo arrivo a Biarritz per il G7 e sull'ipotesi di un suo nuovo ruolo da presidente del Consiglio di un governo giallo-rosso resta vago: "Conte bis? Io no

Giuseppe Conte a Biarritz per il G7 : "Mai più con la Lega" : “Quella con la Lega è una questione politica per me chiusa e che non si potrà aprire mai più”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Biarritz, in Francia, dove si tiene il G7. Sul nuovo governo poi dice che “non è questione di persone, ma di programmi. Gli uomini sono secondari”.“Sono fasi delicate per il presente e il futuro della nostra Nazione che, però, ...

Totonomi - chi prenderà il posto di Giuseppe Conte : sale Enrico Giovannini ma spunta l'ex ministro Massimo Bray : Mentre vanno avanti le trattative tra Movimento Cinque stelle e Pd per trovare un'intesa e dar vita a un governo giallo-rosso, è partito il Totonomi a Palazzo Chigi. Chi prenderà infatti il posto di Giuseppe Conte? Al momento le chance che Roberto Fico, attuale presidente della Camera possa diventar

"Questo Pd dovrebbe solo dire sì ai 10 punti - dire sì a Giuseppe Conte e seguire chi ha una identità e un’idea di Italia del futuro : il Movimento 5 Stelle" : Il Pd dica sì ai 10 punti del M5S e a Giuseppe Conte come premier. A scriverlo, su Facebook, è il socio di Rousseau Massimo Bugani, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale a Bologna, il quale avverte: “Noi del voto non dobbiamo avere paura”. “Salvini - dice l’esponente grillino - ci ha follemente cacciati in questa situazione e l’ha fatto come il personaggio della canzone di Vecchioni ...

Beppe Grillo blinda Giuseppe Conte : "Ci ha restituito dignità - non scambiamolo come una figurina" : "Sembra che nessuno voglia perdonare a Conte la sua levatura ed il fatto che ci abbia restituito una parte della dignità persa di fronte al mondo intero". Beppe Grillo blinda Giuseppe Conte e dal suo blog avverte i suoi: "Ha reso possibili delle riforme che questo paese aspettava dai tempi dell'Anti

Grillo 'eleva' Giuseppe Conte : "Disgrazia scambiarlo con figurine" : "Sembra che nessuno voglia perdonare a Conte la sua levatura ed il fatto che ci abbia restituito una parte della dignità persa di fronte al mondo intero". Lo scrive Beppe Grillo sul suo blog a proposito del premier Giuseppe Conte. "Ha reso possibili delle riforme che questo paese aspettava dai tempi dell'Antica Roma. Ci ha ricordato il senso e l'importanza delle parole (quando hanno importanza e senso) e allora? Se dimostreremo la capacità di ...

Giuseppe Conte - a sostituirlo ci penserà Enrico Giovannini : il braccio destro di Letta sostenuto da M5s : Nelle difficili trattative per l'accordo M5s-Pd, spuntano i primi nomi sui possibili premier. In pole c'è Enrico Giovannini, ex presidente dell'Istat ed ex ministro del Lavoro del governo Letta. Un nome che potrebbe compiacere anche i grillini, proprio per la lotta, da parte di Giovannini, alla pove

Commissario Ue - il sostegno di Tusk a Giuseppe Conte : Il presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte si sta preparando per partecipare al G7 di Biarritz di domani, ultimo impegno internazionale dell'esecutivo giallo-verde ormai in carica solo per gli affari correnti. Ma c'è chi vedrebbe bene una prosecuzione dell'impegno di Conte anche in Europa come Commissario nonostante le smentite dell'interessato

Le condizioni di Luigi Di Maio al PD : “Taglio parlamentari e rispetto per Giuseppe Conte” : Con una intervista al Corriere della Sera, Luigi Di Maio parla delle trattative per la formazione del nuovo governo con il Partito Democratico e ribadisce: "Non me ne importa nulla della poltrona. Non penso a questo, penso come ogni eletto e attivista M5S a tagliare 345 parlamentari". E chiede "rispetto" per il Presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte.Continua a leggere

Tre scenari possibili dopo le dimissioni di Giuseppe Conte : dopo le dimissioni di Giuseppe Conte e l'apertura ufficiale della crisi di governo "la situazione è molto fluida" e gli scenari possibili sono tre: un governo guidato da un tecnico, un governo politico 5 stelle-Pd ("a patto che il Pd trovi una sua unitarietà ed eviti un'ulteriore frammentazione") o il ritorno alle urne. Lo spiega all'Agi il professor Alfonso Celotto, docente di Diritto costituzionale e Diritto pubblico comparato all'Università ...

Giuseppe Conte - ovvero l’antica dignità della politica contro bulli e furbetti : Il dato empirico ne ha dato ancora una volta conferma: “l’effetto poltrona” tende a modificare il profilo di chi assume una carica, che non sarà più quello di prima. In peggio come in meglio. Confesso di non aver apprezzato gli inizi di Giuseppe Conte, premier “di servizio”, quando nel suo primo discorso parlamentare si faceva scoprire a chiedere permesso allo sponsor/controller Luigi Di Maio se fare o meno un’affermazione. Prima ancora per le ...

Giuseppe Conte si è dimesso e si è tolto i sassolini dalle scarpe : Aggiornamento ore 21.00 - Giuseppe Conte si è dimesso. La conferma è arrivata da una nota diffusa dal Quirinale:Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa sera al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Avv. Giuseppe Conte, il quale ha rassegnato le dimissioni del Governo da lui presieduto. Il Presidente della Repubblica ha preso atto delle dimissioni e ha invitato il ...