Giù la Lega | il 43% di elettori M5s preferisce il governo con il Pd

Giuseppe Conte : "La stagione con la Lega è chiusa. Io di nuovo premier? Non è una questione di persone" : "Non rinnego l'esperienza politica con la Lega, ma quella stagione politica è per me chiusa e non si potrà riaprire". Giuseppe Conte parla dopo il suo arrivo a Biarritz per il G7 e sull'ipotesi di un suo nuovo ruolo da presidente del Consiglio di un governo giallo-rosso resta vago: "Conte bis? Io no

Giuseppe Conte a Biarritz per il G7 : "Mai più con la Lega" : “Quella con la Lega è una questione politica per me chiusa e che non si potrà aprire mai più”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Biarritz, in Francia, dove si tiene il G7. Sul nuovo governo poi dice che “non è questione di persone, ma di programmi. Gli uomini sono secondari”.“Sono fasi delicate per il presente e il futuro della nostra Nazione che, però, ...

Voto di scambio - in Sicilia chiesti 87 rinvii a giudizio : ci sono anche ex sindaci - un deputato della Lega e l’assessore di Musumeci : C’è un assessore della giunta regionale di Nello Musumeci, e il capogruppo all’Ars del movimento del governatore. L’ex presidente della Regione Totò Cuffaro e l’attuale deputato della Lega Alessandro Pagano. È lunga la lista dei politici che il prossimo 4 dicembre dovranno presentarsi di fronte al giudice per l’udienza preliminare Claudio Bencivinni e per i quali il pm di Termini Imerese Annadomenica Gallucci ha chiesto il rinvio a ...

La Lega ha perso 4 punti - boom del Pd - M5S ancora Giù Vola Fdi - male Fi. Le stime dopo la caduta del governo : ESCLUSIVA AFFARITALIANI.IT/ Gli sono gli orientamenti politici dopo l'apertura della crisi con le dimissioni di Giuseppe Conte? Quali partiti hanno guadagnato voti e quali hanno perso? La maggioranza degli italiani vuole le elezioni anticipate o il governo M5S-Pd-LeU? Affaritaliani.it lo... Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini ritira la mozione di sfiducia contro Giuseppe Conte. La Lega spariglia - trappola per Di Maio : La Lega ha deciso di ritirare la mozione di sfiducia contro il premier Giuseppe Conte, presentata e mai calendarizzata al Senato. Una formalità, visto che il presidente del Consiglio ha già annunciato che presenterà in serata le dimissioni al presidente della Repubblica Sergio Mattarella? Probabilm

Le dimissioni di Giuseppe Conte - il Governo Lega – M5s è finito : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte lascia Palazzo Chigi e rassegna le dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopo che il ministro dell’Interno Matteo Salvini aveva formalizzato l’apertura della crisi con la presentazione di una mozione di sfiducia, il capo del Governo ha scelto l’Aula del Senato della Repubblica per chiudere definitivamente l’esperienza del Governo giallo-verde sostenuto da Lega e ...

Giulia Bongiorno : "Lega compatta - se c'è stata una rottura coi 5 stelle è solo perché vogliamo fare bene" : "A noi interessa arrivare il prima possibile a una soluzione senza perdere tempo". Giulia Bongiorno, parlando con i giornalisti, al suo arrivo al palazzo dei gruppi del Senato per la riunione con Matteo Salvini (alla quale hanno partecipato anche Giancarlo Giorgetti, Gian Marco Centinaio ed Erika St

Open Arms. Legambiente denuncia Matteo Salvini : "Vediamo se anche questa volta fuggirà dalle aule giudiziarie" : Legambiente denuncia Matteo Salvini. L'associazione ecologista, che in teoria non ha nulla a vedere con l'immigrazione, scende in campo a favore della Open Arms. "Non può e non deve passare - spiega il presidente Gianfranco Zanna - l'idea che ci sia un uomo sopra la legge, in grado di calpestare imp

Vignetta in tedesco con Salvini appeso a testa in Giù. Leader Lega commenta : “Che pena” : Un vignettista slovacco ha pubblicato una Vignetta in cui si vede il Leader della Lega e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, appeso a testa in giù: un chiaro richiamo a piazzale Loreto e a Benito Mussolini. Lo stesso ministro dell'Interno ha condiviso l'immagine: “Simpatico questo vignettista di molti giornali tedeschi che mi mette a testa in giù... Che pena”.Continua a leggere

Mafia : Presidente testimoni giustizia aderisce ad Associazione ‘In movimento per legalità’ : Palermo, 13 ago. (AdnKronos) – Il Presidente dell’Associazione Nazionale testimoni d giustizia, Ignazio Cutrò, aderisce all’Associazione antiMafia” In movimento per la Legalità”. “Ringrazio l’Associazione “In movimento per la legalità”- afferma Cutrò- e mi auguro sempre che non venga lasciato più solo nessun imprenditore che denuncia le mafie. Spero che la politica prende coscienza che ...

Salvini presenta la sfiducia al Senato : "Sento toni simili da Pd e M5s | I grillini : "Inventa altro - giullare" | Zingaretti : "Lega non ha proposte su manovra e scappa" | : Tagli ai parlamentari, M5s vuole convocare la Camera con l'art.62 della Costituzione prima della mozione di sfiducia

Crisi di governo - la Lega presenta mozione di sfiducia a Conte. Salvini : «Intesa Renzi-Di Maio? Pericolo per la democrazia». M5S : fake news - giullare : La presidente del Senato Casellati ha convocato i capigruppo per lunedì alle ore 16 «Troppi no fanno male all’Italia» dice il partito di Salvini.