Equitazione | Europei salto ostacoli 2019 | vince Martin Fuchs | beffato Ben Maher 18° Luca

Fonte : oasport

(Di domenica 25 agosto 2019) A Rotterdam, in Olanda, si sono conclusi glidicon l’assegnazione del titolo individuale:lo svizzerosu Clooney 51, che beffa all’ultimo il britannico Bensu Explosion W, mentre si mette al collo il bronzo il belga Jos Verlooy su Igor. In casa Italia nessuno dei tre azzurri che si erano qualificati per il Round A riesce a passare la selezione che screma i binomi da 25 a 12 per il Round B: si classifica 18°Marziani su Tokyo du Soleil, davanti a Riccardo Pisani su Chaclot, 19°, mentre finisce 21ma Giuliaengo Marquet su Elzas. Braccia levate al cielo per l’elvetico, terzo con 3.46 questa mattina, che incappa soltanto in una penalità di tempo e chiude a quota 4.46, beffando per appena 16 centesimi il britannico Ben, che paga l’errore nell’ultima prova che lo condanna ...

