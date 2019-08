Emma Stone | la prima foto ufficiale da Crudelia De Mon versione punk-rock

Emma Stone : spalla rotta al concerto delle Spice Girls. Riprese di Cruella sospese. : Piccolo incidente per l'attrice Emma Stone, che in occasione del concerto delle Spice Girls a Wembley per assistere all'ultima tappa dello Spiceworld Tour è caduta rovinosamente a terra e si è rotta una spalla.La bellissima Emma Stone, già volto - tra gli altri - anche di titoli come la miniserie Netflix Maniac e del film premio oscar La La Land, come riportato dal The Sun, durante lo spettacolo delle Spice, mentre dava le spalle ad un amico, ...