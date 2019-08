El Camino – Il Film di Breaking Bad su Netflix dall’11 ottobre – Video

Fonte : davidemaggio

(Di domenica 25 agosto 2019) Jesse -Bad El: IldiBad. E’ questo il titolo scelto daper la pellicola sequel diBad, la serie televisiva statunitense, con protagonisti Bryan Cranston e Aaron Paul, trasmessa in Usa da AMC dal 2008 al 2013 (in Italia su Axn e Rai4). Grazie ad un teaser diffuso nelle scorse ore, i fan hanno appreso che il lungometraggio verrà rilasciato, in tutti i paesi in cui il servizio di streaming è disponibile, venerdì 112019. La storia sarà completamente incentrata su Jesse Pinkman, il personaggio interpretato da Aaron Paul, e su quello che è successo subito dopo il finale della quinta e ultima stagione. Scritto e diretto da Vince Gilligan, il creatore diBad, ilripartirà dalla fuga di Pinkman avvenuta nell’ultimo episodio della serie; scappato a bordo della Chevrolet El, Jesse diventerà quindi il ...

