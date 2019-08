Educazione civica | attesa firma 27 agosto | Collegio docenti decide ore | moduli | insegnanti

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 25 agosto 2019) Il Ministro dell'Istruzione Marco Bussetti dichiara prossima ladel decreto in materia di reintegrazione dell'negli istituti scolastici di ogni ordine e grado. Sarà ila farsi carico della decisione dell'assegnazione delle ore previste per la nuova disciplina. Bussetti: 'Firmo per evitare il rinvio' Si attende la data di martedì 27, giornata in cui il Ministro Marco Bussetti firmerà il decreto in materia di reintroduzione dell'negli Istituti scolastici per permettere l'entrata in vigore dell'insegnamento della disciplina dal prossimo a.s. 2019/2020. Queste le sue affermazioni durante il meeting di Comunione e Liberazione che si è tenuto a Rimini: 'Firmo per evitare il rinvio'. Il provvedimento di legge n.92 è infatti stato pubblicato in GU (Serie Generale n.195 del 21-08-2019) con quattro giorno di ritardo, il 20...

