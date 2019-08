È morto dopo 31 anni di coma Ignazio Okamoto | Brescia lo piange 

Brescia - morto dopo 31 anni di coma : fu vittima di un incidente nel 1988. I genitori avevano lasciato il lavoro per accudirlo : Era in coma da 31 anni, da quando l’auto su cui era a bordo uscì di strada lungo la A22 del Brennero. È morto venerdì, all’età di 54 anni, al cospetto degli anziani genitori che gli hanno dedicato la vita. Ignazio Okamoto, madre Bresciana e padre messicano ma di origini giapponesi, ha passato più della sua vita in stato vegetativo. Dal 19 marzo 1988, quando all’età di 23 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente ...

E’ morto Jerry Lewis uno dei comici più rivoluzionari del dopoguerra : Lutto nel mondo del cinema. Jerry Lewis, uno dei comici più rivoluzionari del dopoguerra, è tornato alla Casa del Padre.

Imperia - 23enne sale sul tetto del Museo Navale e precipita : morto dopo volo di 10 metri : E' salito sul tetto di un capannone del Museo Navale ed è precipitato nel vuoto. E' morto sul colpo un ragazzo di origine inglese di 23 anni, stando alle prime informazioni un marinaio, a Imperia. Il corpo del giovane è stato scoperto questa mattina, giovedì 22 agosto, ma già due giorni fa ne era stata denunciata la scomparsa. Secondo alcune fonti, la vittima, che faceva parte dell’equipaggio di uno yacht ormeggiato nel porto della città ligure, ...

Simon Gautier - i risultati dell’autopsia : morto per emorragia dopo rottura arteria femorale. In vita al massimo per 45 minuti dopo caduta : morto per uno shock emorragico dopo la rottura dell’arteria femorale. Così, secondo i risultati dell’autopsia, sarebbe deceduto Simon Gautier, il turista francese caduto in un dirupo nel Cilento e ritrovato solo dopo 10 giorni di ricerche. Secondo l’esame, eseguito all’ospedale di Sapri, in provincia di Salerno, dal momento della caduta sarebbe rimasto in vita al massimo 45 minuti. Durante l’autopsia sono state ...

Gaeta - morto il fotografo Leonardo D'Angelo : malore al ristorante dopo un bicchiere d'acqua fredda : È sotto shock il mondo sportivo non solo di Gaeta ma di tutto il golfo e il basso Lazio per la morte improvvisa di Leonardo D'Angelo, fotografo sportivo che con la sua Nikon ha immortalato...

Vincenzo non ce l’ha fatta. È morto a 22 anni dopo tre giorni di agonia : Vincenzo Cuccurullo non ce l’ha fatta. Il 22enne rimasto gravemente ferito in un incidente con il suo scooter sabato sera è morto nel primo pomeriggio di martedì all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. L’incidente che è costato la vita al giovane di Monterusciello è avvenuto intorno alle 23.30 di sabato in via Campana, nei pressi del megastore “Metro”.\\ Vincenzo era insieme a un amico in sella a uno scooter quando, ...

Monopoli - 17enne morto due giorni dopo la visita al pronto soccorso. Si attende l'autopsia : Ha accusato un malore in casa, ma è morto durate il trasporto in ospedale. Due giorni prima era stato in ospedale perché aveva febbre alta e un'otite dove gli era stata prescritta una cura antinfiammatoria

Incidente in vacanza in Sicilia - Valentina Michelli si sveglia dopo 8 giorni di coma : non sa che il marito è morto : Valentina Michelli, la 33enne di Partinico (Palermo) rimasta coinvolta in un Incidente in moto a Terrasini, si è svegliata dopo otto giorni di coma. La giovane si trovava in Sicilia per una vacanza insieme al marito, il 38enne bergamasco Francesco Capodilupo, che nello schianto con un’auto era morto poco dopo. A riportare la notizia è il Giornale di Sicilia. Valentina si è svegliata a otto giorni di distanza dal terribile Incidente in cui ...

