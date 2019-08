DS X E-Tense | la sportiva elettrica di domani è metà coupé e metà roadster – FOTO

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2019) Essere “lontana dagli schemi della mobilità già conosciuti”: è questa la mission della concept X E-, che prefigura unaa trazioneper il 2035. È stata concepita dai designer della DS, marchio premium del gruppo PSA nato da una costola di Citroen. Si tratta di un prototipo che è un vero e proprio inno all’asimmetria formale e che propone spunti tecnici ed estetici interessanti. La meccanica a zero emissioni sfrutta un propulsore da 540 Cv di potenza massima: possono diventare 1.360 selezionando una modalità di marcia specifica, studiata per la guida in circuito. La vettura prevede, poi, un sofisticato telaio di carbonio, che poggia su molle e barre di torsione “dalle proprietà innovative”, mentre la motricità, l’aderenza e la decelerazione sono gestite da un’unità fisica e da un software, per performance ottimali su qualunque fondo. La carrozzeria è ...

