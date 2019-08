Doppio forno di governo | Vespa | ' Si vede fumo abusivo | ora accordo o esecutivo tecnico'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 25 agosto 2019) "Spero che non esista un". E' una dichiarazione con cui il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti si è augurato che il Movimento Cinque Stelle non stia valutando la possibilità di formare una nuova maggioranza lavorando su due tavoli, di cui uno avrebbe come oggetto un clamoroso ritorno al sodalizio con la Lega. Un orizzonte che, secondo quanto scrive Brunonel suo editoriale apparso su Quotidiano.net, non sarebbe così campato in aria, così come il noto giornalista noncosì vicina alla concretizzazione l'ipotesi di una repentina intesa tra i grillini e i dem. All'interno del suo articoloevidenzia come i tempi siano davvero stretti e, qualora non si dovesse giungere ad unin grado di portare alla formazione di una nuova maggioranza popolare, il Paese potrebbe finire sotto la guida di unchiamato a portarlo fino alle ...

masechi : La dea Fornax degli antichi romani, la teoria del doppio forno di Giulio Andreotti @LorenzoCast89 racconta perché l… - paoloroversi : Quindi niente più doppio forno? Da una parte devono proprio aver carbonizzato tutto... E dall'altra il forno non sc… - The_ChosenOne_1 : RT @ilsussidiario: CRISI GOVERNO, MS5 VS PD SU CONTE/ Zingaretti “Doppio forno? Spero di no…” -