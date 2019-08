Domenica calda e afosa | ma piena di temporali!

Meteo - è la Domenica più calda dell’anno : 8 le città da bollino rosso. Coldiretti : “La terza estate più torrida dal 1800” : domenica 11 agosto è la giornata più calda di un’ estate già di per sé molto torrida , tanto da esser stata indicata da Coldiretti come la più rovente dal 1800. Un’ondata di caldo africano sta investendo tutta l’Italia e secondo il ministero della Salute sono ben 8 le città da bollino rosso oggi. Ma queste temperature bollenti hanno vita breve dal momento è atteso l’anticiclone delle Azzorre, che sotto Ferragosto porterà ...

Arriva l'anticiclone africano : è la Domenica più calda dell'anno : Previste temperature vicine ai 40° C nelle zone interne della Sardegna e sulla Puglia. Il caldo non risparmierà le altre zone d’Italia. Ma a Ferragosto l’estate si prenderà una pausa. Quella di oggi sarà la domenica più bollente dell’anno, con temperature in forte aumento e che sfioreranno i 40°C. Il tutto per la gioia dei vacanzieri che stanno affollando le spiagge d’Italia. Secondo Meteo.it, questa situazione è dovuta alla presenza sul nostro ...