DIRETTA Viterbese Paganese | risultato 0-0 | streaming video tv | in campo | si gioca!

DIRETTA Viterbese Paganese/ Streaming video tv : interessante la sfida tra i bomber : Diretta Viterbese Paganese : info Streaming video e tv della sfida , valida nella 1giornata del girone C di Serie C, oggi 25 agosto.

DIRETTA Piacenza-Viterbese Coppa Italia - si accendono i motori della nuova stagione TimCup : Terminate le settimane di duro lavoro, adesso si inizia a fare sul serio: di scena questa sera allo stadio Leonardo Garilli la sfida Piacenza-Viterbese, match valido per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia-Tim Cup, con fischio di inizio previsto per le ore 18.00. Sarà una gara che non ammetterà distrazioni: al termine dei 90' regolamentari, ovvero supplementari o calci di rigore nel caso in cui persista la parità, solamente una ...