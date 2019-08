DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA REGGINA Streaming video tv | i precedenti del match

DIRETTA / Virtus Verona Modena - risultato 0-0 - streaming video e tv - si gioca! : DIRETTA Virtus Verona Modena streaming video e tv, orario e risultato live della partita valida per la Coppa Italia Serie C, oggi sabato 10 agosto,.

DIRETTA VIRTUS Francavilla-Novara C Coppa Italia - esordio al Giovanni Paolo II : Oggi inizia ufficialmente la nuova stagione di Coppa Italia: allo stadio Giovanni Paolo II, con fischio di inizio previsto per le ore 17.30, la sfida Virtus Francavilla-Novara, match valido per il primo turno eliminatorio. Si affrontano due compagini che saranno ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie C: la formazione pugliese di mister Bruno Trocini sono reduci da una stagione tutto sommato più che discreta. La Virtus Francavilla ...