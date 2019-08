Dieta | le migliori della settimana dal 19 al 25 agosto

Fonte : dilei

(Di domenica 25 agosto 2019) Con le vacanze che volgono al termine e la routine che riprende, è ancora più importante prendersi cura del proprio corpo. Partire dal cibo è un ottimo modo per farlo. Tra i percorsi che aiutano al proposito, è possibile ricordare laTLC. Messa a punto dagli studiosi del National Institute of Health, prevede la riduzione dei grassi saturi. Chi la segue può assumere frutta, verdura, riso, prodotti lattiero-caseari magri. LaTLC ammette il consumo dell’olio, ma con molta attenzione. Se si ha intenzione di insaporire i piatti, sono considerate più salutari le spezie, che consentono anche di fare il pieno di antiossidanti. Per iniziare a mangiare sano e perdere circa 4 kg in un paio di settimane, è possibile dare spazio a determinati alimenti, come per esempio il peperone. Come ricordato dagli esperti di Humanitas, l’ortaggio in questione è ipocalorico e ricco di ...

GrandiMelissa : RT @caodavideluigi: Qual è il pane con meno calorie? Ecco i pani migliori per non ingrassare perfetti per la dieta -qXz8vtnqFM https://t.co… - AssistePiemonte : RT @caodavideluigi: Qual è il pane con meno calorie? Ecco i pani migliori per non ingrassare perfetti per la dieta -qXz8vtnqFM https://t.co… -