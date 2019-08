Di Marzio | Nella sala Var di Lamia-Panathinaikos arriva il cibo a domicilio

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 25 agosto 2019) Singolare episodio raccontato da Gianluca Disul suo sito che propone un’immagine dellaVar durante la partita tra, valido per la prima giornata della Super League greca. La foto è particolare perché immortala la consegna diper rifocillare gli arbitri. Si trattava della partita in cui la tecnologia esordiva in Grecia e proprio nel momento in cui le telecamere hanno inquadrato laVar per mostrarla al pubblico a casa, scrive Di, èto il fattorino con il. Diracconta anche in cosa consisteva il pranzo: souvlaki, ilgreco per antonomasia. La partita è finita 1-1 e non ha richiesto l’intervento del Var. FOTO GIANLUCA DIL'articolo DiVar diililNapolista.

