Dazi,Trump:vergognoso quanto fatto Cina

- "Quello che hala", ha risposto il presidente Usaa una domanda sui,aggiungendo che non ci sono state pressioni dagli alleati del G7 perché abbandoni la guerra dei. "Penso che rispettino la guerra commerciale con la".ha anche annunciato che gli Usa sono"molto vicini"a concludere un"grande" accordo commerciale con Tokyo e che anche con la Gb si può raggiungere in breve un accordo commerciale ampio. "Johnson-ha dettodopo averlo incontrato-è l'uomo giusto per la Brexit"(Di domenica 25 agosto 2019)