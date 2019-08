Dai ghiacci della Groenlandia a Piazza pulita L' ignoranza degli ecologisti è matematica

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 25 agosto 2019) Franco Battaglia Lanciano comici allarmi globali per una candela. Perché non sanno contare M i sono convinto che una tra le più fondamentali ragioni che fa del nostro Paese quel che è, è la cronica e diffusa confusione in aritmetica. Esemplifico con tre casi, che potrebbero essere il soggetto di tre cortometraggi di uno di quei film a episodi che, quando con maestria preparato, offre esilaranti quarti d'ora agli spettatori. Primo cortometraggio, ovvero «La conduttrice televisiva». Nello studio televisivo didibattevo con la conduttriceseguitissima trasmissione Alle Falde del Kilimangiaro. La signora si lamentava che il pianeta sta soffocando di CO2, perché quella prodotta dall'umanità negli ultimi 150 anni ne ha aumentato la concentrazione atmosferica di 100 ppm (parti per milione). Le feci notare che 100 ppm dello studio televisivo che ci ospitava erano ...

