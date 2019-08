Da Minniti a Gentiloni e Patuanelli | ecco i nomi per il Conte bis

Migranti - Minniti contro Renzi : ‘Mi indicò come uomo simbolo - ora mi attacca’. E Gentiloni : ‘Ius soli? Coraggio mancò a lui’ : “Mi chiedo come mai Renzi, che mi ha voluto accanto, addirittura pregandomi di ricandidarmi alle politiche del 2018 mentre avevo deciso il ritiro, ora mi attacchi. Proprio chi si è voluto mostrare con me in tv alla fine della campagna elettorale a In mezz’ora di Lucia Annunziata (foto sopra, ndr) indicandomi uomo simbolo della coalizione, ora addita me come emblema di una linea sbagliata sugli immigrati”. Uno sfogo, pesante, ...

Libia - Pd diviso sul rinnovo degli accordi. Orfini : “Incredibili le assenze di Gentiloni e Minniti durante la discussione” : Il Partito democratico di fronte al rifinanziamento delle missioni, si trova a fare i conti con il suo più recente passato. È in programma tra domani e giovedì il voto sulla proroga degli accordi con la Libia sul tema dei migranti e gli aiuti alla cosiddetta guardia costiera libica. La maggioranza del segretario Nicola Zingaretti spinge per confermare l’accordo, ideato dall’ex ministro dell’Interno Marco Minniti. “È una ...

Libia - il Pd si spacca su Minniti (assente come Gentiloni e Zingaretti). Assemblea non decide : “Ci prendiamo qualche ora” : Il passato? Non si cancella, né si mette in discussione. Almeno al Nazareno. Perché seppur il segretario Pd Nicola Zingaretti continui a rivendicare di voler “costruire l’alternativa”, la linea politica degli anni di governo resta nei fatti. Intoccabile. Un esempio? Gli accordi con la Libia, già sottoscritti dall’esecutivo Gentiloni nel 2017 e sbandierati dal predecessore al Viminale di Matteo Salvini, Marco Minniti. Accordi che in Aula si ...