Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2019) di Marta Coccoluto Con la notizia dellaper molestia sessuale delle due giovani turiste francesi ospiti a Milano, si torna a discutere della sicurezza dei servizi di ospitalità gratuita tramite il– letteralmente “surfare sul divano”, ovvero alloggiare gratis dormendo sul divano di chi ti ospiterà. Il servizio online no profit è nato nel 2003 per mettere in comunicazione persone disposte a scambiarsi ospitalità in tutto il mondo e incontrare altri compagni di viaggio, ed è diventato oggi un business internazionale. Dal 2011 di proprietà dellaInternational Inc., una corporation del Delaware con sede in San Francisco che gestisce il sito e trae guadagno dagli investitori. Il sito e la relativa app, entrambi gratuiti, contano milioni di profili registrati e ilè diventato per molti nomadi digitali e per i viaggiatori ...

ilfattoblog : COUCHSURFING 'Non possiamo puntare il dito contro le piattaforme, se non abbiamo la cultura adeguata per usarle'. I… - Cascavel47 : Couchsurfing, nuova denuncia per molestie: ma è davvero così pericoloso? -