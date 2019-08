Comincia male il Milan di Giampaolo | a Udine sconfitta 1-0

Amichevoli internazionali - l’Ajax Comincia male : sconfitta contro il Panathinaikos - Macheda trascinatore : Non comincia proprio nel migliore dei modi la stagione agonistica dell’Ajax, seppur si tratti ancora di Amichevoli poco attendibili rispetto a quelli che saranno gli impegni ufficiali. Nella seconda uscita precampionato è arrivata infatti una sconfitta per 2-1 contro il Panathinaikos : mattatore della sfida Federico Macheda , che stende con una doppietta i Lancieri e permette ai greci di espugnare lo stadio Olimpico di Amsterdam. Gol ...

Per Savona Von der Leyen Comincia male : "Diamoci tutti una calmata" : “Non mi piace quella frase, dovrebbe essere in positivo”. Il presidente della Consob Paolo Savona commenta un passaggio della prima intervista di Ursula Von der Leyen, neo presidente della Commissione europea, in cui afferma che monitorerà attentamente i conti pubblici italiani.“L’Europa non deve mandare messaggi: ‘Avete un rischio, avete un rischio’ - spiega ai microfoni di Radio 24 - il nostro rischio ...