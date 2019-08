Clamoroso | Mihajlovic vuole essere vicino al Bologna | le ultime

Fonte : forzazzurri

Come riporta la Gazzetta, una notizia che ha dell'incredibile, Sinisa dopo 40 giorni di ospedale per la prima parte delle cure contro la leucemia, questo pomeriggio a sorpresa ha lasciato il Sant'Orsola a ed è andato a Verona raggiungendo la sua squadra in albergo. Stasera andrà in panchina per guidare i suoi ragazzi.

