Clamoroso Bologna | Mihajlovic in panchina contro il Verona!

(Di domenica 25 agosto 2019)colpo di scena in casa, la squadra rossoblu si prepara per la gara di campionatoil Verona e nelle ultime è arrivata una notizia che ha dell’incredibile. Come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ Sinisadopo 40 giorni ininterrotti di ospedale per curarsi dalla leucemia ha lasciato il Sant’Orsola aed è andato a Verona raggiungendo la squadra in albergo e stasera e guiderà la squadra dalla. Un colpo di scena incredibile che dimostra ancora una volta la straordinaria tenacia dell’allenatore che sta lottando come un leonela malattia, questo gesto davvero inaspettato lo conferma ancora una volta. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articoloinil ...

