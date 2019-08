Chieti | ragazzo di 25 anni si ribalta con il quad e muore schiacciato

Fonte : fanpage

(Di domenica 25 agosto 2019) Tragedia a Fara Filiorum Petri, in provincia di, dove unche stava guidando il suosotto lo pioggia avrebbe perso il controllo del mezzo, che si èto e l'ha, uccidendolo. L'incidente è avvenuto questo pomeriggio e la vittima è un giovane di Guardiagrele di soli 25. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori del 118 in ambulanza e in elicottero, che è decollato da Pescara. Il personale sanitario tuttavia non è riuscito a rianimare il, che sarebbe morto poco dopo. Stando a quanto appreso, al momento dell'impatto il giovane indossava il casco che però, purtroppo, non è bastato a salvargli la vita. In corso i rilievi dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente.