Caserta | uomo investe bambina | era sotto l' effetto di cocaina

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 25 agosto 2019) Luca Sablone Il pirata della strada infine si è costituito e ora si trova ai domiciliari: la piccola è in pericolo di vita Tragedia per le strade di Pescopagano, nel comune di Mondragone in provincia di, dove unadi 8 anni risulta essere in pericolo di vita dopo essere stata brutalmente investita da un 47enne. L'impatto è avvenuto nel pomeriggio di sabato, quando la piccola ucraina - in Italia per passare delle vacanze - stava camminando con i genitori per le vie della frazione. L'incidente Il conducente - residente a Napoli Secondigliano - ha preferito non prestare soccorso dileguandosi come se non fosse successo nulla, proseguendo dunque una regolare marcia sulla strada. L'infine ha deciso di costituirsi ai carabineri di Casavatore (NA); al termine degli accertamenti di rito è risultatodi. Le indagini sono state condotte dal ...

vesuvianonews : Luigi Battaglia, un 51enne di Caserta già noto alle ffoo, è stato arrestato dai carabinieri della tenenza di Ercola… - NewsCronacaCE : L'uomo aveva già una condanna per droga - ItalianoeRomano : RT @magicaGrmente22: 'Non è chiaro se l’uomo abbia accusato un malore oppure se la sua morte sia dovuta ad un fatto violento' Caserta, ch… -