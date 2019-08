Caserta | bimba di otto anni investita da un' auto pirata a Mondragone | è gravissima

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 25 agosto 2019) Un bruttissimo fatto di cronaca è accaduto ieri pomeriggio a, località del litorale domizio, in provincia di, dove undi nazionalità ucraina di soliè statada un'. Da quanto si apprende, la piccola stava tranquillamente passeggiando con i suoi genitori, quando all'improvviso il veicolo è sopraggiunto travolgendola. Schoc i suoi congiunti che, impotenti, hanno assistito alla scena. La vittima è stata immediatamente soccorsa: in un primo momento la stessa è stata trasferita nella clinica Pineta Grande di Castel Volturno, ma viste le sue condizioni, gravissime, è stata trasportata all'ospedale Santobono di Napoli. Conducente rintracciato e arrestato Immediatamente i carabinieri della locale stazione hanno cominciato le indagini per poter rintracciare il conducente della vettura. Sul posto non ci sarebbero delle telecamere di ...

fattoquotidiano : Caserta, bimba di 8 anni travolta da pirata della strada sotto effetto di cocaina: è gravissima. Il 47enne si è poi… - MediasetTgcom24 : Caserta, investe bimba sotto effetto cocaina: pirata si costituisce #pescopagano - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Caserta, investe bimba sotto effetto cocaina: pirata si costituisce #pescopagano -