Carney propone una «Libra globale» per superare l’egemonia del dollaro

Fonte : ilsole24ore

(Di domenica 25 agosto 2019) Il governatore della Bank of England cita l’esempio della criptovalutaproposta da Facebook come soluzione per stabilizzare le monete e ridurre i rischi del duopolio Usa-yuan cinese

sterbani : @Forchielli Carney è uno dei banchieri centrali più capaci. Se propone qualcosa non lo fa a caso -