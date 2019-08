Calciomercato | le notizie del giorno | la verità su Dybala | il sostituto di Neymar al Psg

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 26 agosto 2019) Uno dei più discussi, se non il più discusso, del mercato in uscita della Juve. E’ tornato dalle vacanze determinato e ha fatto vedere ottime cose. Ieri poteva giocare, ma ha perso il ballottaggio con Higuain come punta centrale. Ed è rimasto in panchina per tutta la gara. Pauloè ancora al centro delle voci di mercato, seppur la sua posizione sia più ‘stabile’ rispetto a qualche settimana fa. Nel frattempo, ai microfoni di TuttoSport, ha parlato l’agente della Joya, Jorge Antun, presente ieri nella tribuna dello Juventus Stadium: “Viaggi imminenti a Parigi? No, non ne ho in programma”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)., le ultime: nomi importanti per la difesa del Brescia, il Genoa aspetta l’attaccante La Serie A è iniziata in questo weekend, gli altri importanti campionati europei invece hanno già aperto i battenti, ma continua a tenere banco il ...

GoalItalia : L'Inter è alla ricerca di un vice-Lukaku: piacciono gli svincolati Bony e Doumbia ???? - GoalItalia : Il PSG prepara 110 milioni per strappare Zaha al Crystal Palace ?? - GoalItalia : L'ex Inter e Napoli Rolando è pronto a tornare in A: lo vuole il Brescia ???? -