Bundesliga | il Lipsia fa due su due | Eintracht ko 2-1 | la classifica

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 25 agosto 2019) Vittoria sofferta del, che supera l’per 2-1 nella gara casalinga valida per la seconda giornata di. Ad aprire le marcature al 10′ è Timo Werner, che festeggia così il rinnovo del contratto fino al 2023 siglato oggi con la società della Sassonia, dopo esser stato corteggiato a lungo dal Bayern Monaco. Il raddoppio arriva all’80’ con Yussuf Poulsen. Quando sembrava tutto fatto all’89’ è giunto il gol di Paciencia, che ha riacceso le speranze dell’. Sei minuti di recupero e di sofferenza quindi per il, che alla fine ha portato a casa i tre punti che permettono al club targato Red Bull di agganciare in cima allaa 6 punti il trio formato da Borussia Dortmund, Friburgo e Bayer Leverkusen. RISULTATI 2^ GIORNATA VENERDI’ Colonia – Borussia Dtm 1-3 SABATO Hoffenheim – Werder ...

GiuDayLorDie : Il #Lipsia è un'ottima squadra, assolutamente da evitare al sorteggio dei gironi della #ChampionsLeague Quest'ann… - infobetting : RB Lipsia-Eintracht Francoforte: formazioni ufficiali, quote, pronostici - franceccobass : 'soprattutto se Schick dovesse nei prossimi giorni trasferirsi in Bundesliga (è forte l'interesse del Lipsia su di… -