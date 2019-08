Bologna | clamoroso Mihajlovic | in panchina a Verona

Fonte : tgcom24.mediaset

(Di domenica 25 agosto 2019)colpo di scena in casa. Dopo quaranta giorni di ospedale per sottoporsi alle prime cure contro la leucemia, Sinisaha lasciato a sorpresa il reparto oncologico dell'ospedale Sant'Orsola die ha raggiunto, dove stasera, come promesso ai suoi ragazzi, sarà inper guidare la squadra nel suo debutto stagionale. Un'incredibile prova di forza, che ancora una volta dimostra la grande grinta e il coraggio del tecnico serbo.

