Biagio D' Anelli e Jessica Mazzoli sono fidanzati?

(Di domenica 25 agosto 2019) Dopo la tormentata relazione con il cantante Morgan,ritrova la serenità con l'opinionista e djD', con il quale sta trascorrendo una vacanza in Puglia. Da diverse settimane circola la voce su una presunta relazione tra due ex gieffini.D', infatti, farebbero coppia fissa da ormai diverso tempo e sui social non fanno nulla per nascondere questo amore appena sbocciato.La ragazza ha alle spalle una travagliata relazione con il cantante Morgan, dal quale ha avuto una bambina. Tra i due fino a pochi mesi fa c'era un forte clima d'astio, come raccontato dain alcune apparizioni nei salotti di Canale5. La cantante sarda è poi entrata nella casa del Grande Fratello 16 ma la sua esperienza nel reality è durata poche settimane a causa di un attacco di appendicite, che l'ha costretta ad abbandonare il ...

