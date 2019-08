Bebe Rexha senza filtri e ritocchi Poi la denuncia | le sue parole sono durissime

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 25 agosto 2019) Quando si è famosi si riesce sempre a veicolare messaggi che, altrimenti, resterebbero poco ascoltati, poco sentiti. Lo ha capito bene anche la pop-star, che ha deciso di postare sulla sua pagina Instagram una sua foto. Ok, fin qui niente di speciale, anzi. Il bello è che lo scatto che ha pubblicato è assolutamentePhotoshop,foto. Lo ha fatto perre gli episodi crescenti di bodyshaming. E soprattutto per sottolineare come musica e corpo di una cantante non siano dipendenti e il successo di una persona non deve venire esclusivamente dalla propria forma fisica. La cantante americana, ma di origini albanesi, appare in questo post con il costume da bagno, le curve sinuose, ugualmente belle e attraenti ma sicuramente lontane dai “canoni” che la moda e lo spettacolo impongono. E poi ha deciso dire. dopo la ...

resplendstyles : ho bisogno di più bebe rexha nella mia vita - SUk06956705 : Rita Ora - Girls ft. Cardi B, Bebe Rexha & Charli XCX (Official Video) - vevihollyj : me: non compra nulla di niall e louis also me: eh però bebe rexha djdjdjjxjsksjewge -