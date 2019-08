Beautiful torna in onda | dove eravamo rimasti | riassunto ultime puntate

Beautiful e Il Segreto non vanno in onda dal 5 agosto : quando tornano : Beautiful e Il Segreto in pausa dal 5 agosto: ecco quando tornano in onda le due soap opera Entrambe le soap, Beautiful e Il Segreto, subiscono uno stop nella nuova programmazione estiva di Canale 5. Scendendo nel dettaglio, da oggi lunedì 5 agosto, non vanno più in onda. Vogliamo precisare che si tratta semplicemente di […] L'articolo Beautiful e Il Segreto non vanno in onda dal 5 agosto: quando tornano proviene da Gossip e Tv.