Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2019) Dalle 10 alle 14 di domenica 25 agosto e di nuovo dalle 18 fino alle 2 di lunedì 26 isono fermi per unoindetto dalle organizzazioni sindacali. Si tratta del terzo stop in giornate da bollino rosso per il traffico, dopo quello del 4 e 5 agosto e quello del 5 e 6 giugno. Lo, proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica, arriva “a seguito della rottura della trattativa per il rinnovo del contrattodi settore” e cade proprio nel pieno deldi fine estate. In vista dei possibili disagi,per l’Italia, ha messo in atto misure di assistenza. Anche questa volta, la protesta del personale autostradale interessa, oltre ai, tutti i dipendenti turnisti non sottoposti alla regolamentazione dello. Per questi lo stop è con turni sfalsati e spezzati nelle ultime 4 ore ...

repubblica : Controesodo, rischio code sulle autostrade per lo sciopero dei casellanti - Agenzia_Ansa : #Traffico sulle #autostrade: controesodo da bollino rosso e con lo sciopero dei casellanti #ANSA - battistabd : RT @fattoquotidiano: Autostrade, sciopero nazionale casellanti durante controesodo. Sindacati: “Rotta la trattativa per rinnovo del contrat… -