Astronauta lesbica accusata del primo reato commesso nello Spazio

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 25 agosto 2019) Prima possibile accusa diin orbita. Protagonista della vicenda, una coppia omosessuale ora separata: Summer Worden, una ex 007 dell’ aeronautica Usa residente in Kansas, e Anne McClain, unadecorata della Nasa con alle spalle una missione di sei mesi nella stazione spaziale internazionale (Iss). La prima ha accusato l’ormai ex coniuge di aver violato le sue credenziali di accesso al conto bancario mentre si trovava sulla Iss, nel bel mezzo dell’iter di separazione e di una contesa per un figlio adottato, come scrive il New York Times. Quando la donna si e’ accorta che Anne McClain controllava il suo conto, ha chiesto alla banca di localizzare i computer da cui avveniva l’accesso. Si e’ cosi’ scoperto che si trattava di un network informatico della Nasa. Summer Worden ha quindi deciso di denunciare la cosa alla Federal ...