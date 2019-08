Artemisia e la pittura come virile femminismo

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 25 agosto 2019) Vittorio Sgarbi Dalla violenza subita a quella rappresentata Ritratto di una donna geniale e coraggiosa Bisogna dire che, dominanti nel gusto e nella sensibilità comune i pittori del Rinascimento, e, nell'arte, gli strepiti dei futuristi e il silenzio dellametafisica, fu certamente un atto di grande indipendenza e sensibilità premonitrice, nel 1916, l'apertura di Roberto Longhi alladi Caravaggio, e prima ancora, e più sorprendentemente, alla caravaggescaGentileschi: «L'unica donna in Italia che abbia mai saputo che cosa sia, e colore, e impasto, e simili essenzialità... Nulla in lei della peinture de femme che è così evidente nel collegio delle sorelle Anguissola, in Lavinia Fontana, in Madonna Galizia Fede... Ma vien voglia di dire questa è la donna terribile! Una donna ha dipinto tutto questo!... che qui non v'è nulla di sadico, che ...

