Anticipazioni Bitter Sweet nuove puntate | Ferit pensa a un’altra donna

Bitter Sweet - Anticipazioni dal 26 al 30 agosto : Pelin è la nuova nemica di Nazli : anticipazioni Bitter Sweet dal 26 al 30 agosto: Pelin irrompe nella vita di Nazli e Ferit Le anticipazioni di questa settimana su Bitter Sweet hanno come protagonisti Nazli e Ferit, visto che l’ex del manager, Pelin, è pronta a tornare nella sua vita più per vendetta che per amore. Di cosa parliamo esattamente? Preparatevi a […] L'articolo Bitter Sweet, anticipazioni dal 26 al 30 agosto: Pelin è la nuova nemica di Nazli proviene da ...

Bitter Sweet - Anticipazioni : Nazli lascia l'Aslan durante la 'vera' proposta di nozze : Torna l'appuntamento dedicato a Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie tv in onda da fine giugno in Italia che sta collezionando ascolti record su Canale 5. Nelle prossime puntate italiani, Nazli Piran accetterà di sottostare al ricatto di Hakan Onder, tanto da lasciare Ferit Aslan durante una romantica dichiarazione d'amore. Bitter Sweet: Hakan ricatta la cuoca Le anticipazioni di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, tratte dalle puntate ...

Bitter Sweet/ Anticipazioni 26 e 23 agosto : Nazli in crisi per il ristorante : Bitter Sweet, Anticipazioni della puntata del 26 e 23 agosto 2019: Nazli impazzirà di gelosia per Ferit, poi si troverà a far fronte a problemi economici

BITTER SWEET/ Anticipazioni 26 e 23 agosto : Ferit nei guai - nuova spia di Hakan : BITTER SWEET, Anticipazioni della puntata del 26 e 23 agosto 2019: Nazli impazzirà di gelosia quando comparirà alla festa l'ex di Ferit...

BITTER SWEET - Anticipazioni puntata di lunedì 26 agosto 2019 : anticipazioni puntata 61 di BITTER SWEET, ingredienti d’amore, in onda lunedì 26 agosto 2019 su Canale 5: È il compleanno di Ferit e Nazli mette su una bella festa a sorpresa alla quale invita vecchi amici tra cui anche Pelin. Quest’ultima sembra essere un grande amore di Ferit, che però poi ha tradito… Hakan riesce a insinuare un’altra spia all’interno dell’azienda di Ferit… Fatos ha un appuntamento di ...

Bitter Sweet Anticipazioni Turche : Asuman tenta il suicidio : Hakan ricatta Nazli grazie al video in cui Asuman spara a Muzzaffer, per costringerla a lasciare Ferit. Asuman, disperata, cerca di togliersi la vita.

BITTER SWEET/ Anticipazioni 23 agosto : Ferit e Nazli - è ancora scontro - ma Bulut... : BITTER SWEET, Anticipazioni della puntata del 23 agosto 2019: Bulut sarà al centro dei pensieri di Ferit e Nazli, che ancora una volta finiranno per...

Anticipazioni Bitter Sweet fino al 30 agosto : Ferit ritrova la sua ex Pelin : La serie tv turca Bitter Sweet è davvero molto seguita e anche la prossima settimana su Canale 5 potremmo assistere alla soap. Le trame della serie tv hanno colpito sin dal primo momento i telespettatori di Canale 5, infatti si stima che circa due milioni di spettatori seguano la serie. Possiamo annunciare che si è quasi arrivati alla fine della soap, almeno per questa stagione e le vicende che accadono tra i protagonisti diventano sempre più ...

Bitter Sweet - Anticipazioni : NAZLI lascia FERIT - ecco perché : Le mosse strategiche del perfido Hakan Onder (Necip Memili) creeranno un’importante frattura nel rapporto tra NAZLI (Ozge Gurel) e FERIT (Can Yaman) nelle prossime puntate italiane di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore. Com’è già noto, tutto partirà nel momento in cui il losco imprenditore entrerà in possesso di un video in cui Asuman (Ilayda Akdogan) sta sparando a Muzaffer, uno dei suoi scagnozzi… Bitter Sweet, news: ...

Anticipazioni Bitter Sweet : Asuman tenta di togliersi la vita - interviene Deniz : La soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d'amore è da poco tornata sulla quinta rete televisiva italiana, dopo la sua pausa estiva. Nelle prossime puntate il rapporto di Asuman con la sorella Nazli peggiorerà sempre di più. Asuman si è già trasferita a casa di Deniz, dopo l'ennesimo litigio con la cuoca. Successivamente la ragazza aveva tentato di riappacificarsi con i coniugi Aslan, ma è stata da loro incolpata di aver informato il musicista ...

Bitter Sweet Anticipazioni Turche : Asuman uccide un uomo : Il persecutore di Asuman torna alla carica e ricatta la ragazza con delle foto scattatele di nascosto. La giovane lo raggiunge a casa sua e gli spara.

BITTER SWEET - Anticipazioni puntata di venerdì 23 agosto 2019 : anticipazioni puntate 59 e 60 di BITTER SWEET, ingredienti d’amore, in onda venerdì 23 agosto 2019 su Canale 5: Hakan ha paura che Demet lo denunci per la morte di Zeynep e Demir, così la convince a scaricare la tensione sparando contro un bersaglio disegnato su una porta. Demet accetta, ma non sa che dietro quella porta c’è il corpo di Tahir. Hakan filma la scena di Demet che spara con l’intenzione di ricattare la donna, nel ...

Bitter Sweet Anticipazioni 23 agosto 2019 : Demet uccide un uomo e Hakan la ricatta : Hakan ha trovato il modo di zittire sua moglie. Le fa sparare dei colpi di pistola a una porta, dietro la quale si trova Tahir. L'uomo muore e l'Onder ricatta la moglie con il video che ha girato.

Bitter Sweet Anticipazioni : ASUMAN si uccide??? : Momenti drammatici a Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore: nelle prossime puntate italiane della telenovela turca, la giovane ASUMAN (Ilayda Akdogan) sarà infatti sul punto di togliersi la vita; scopriamo quindi insieme come si arriverà a questa sorprendente svolta nelle storyline… Bitter Sweet, news: Hakan trova il modo di ricattare Nazli Seguendo le anticipazioni si deduce che tutto inizierà nel momento in cui il perfido Hakan (Necip ...