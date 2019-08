Amazzonia | WWF | Quattro richieste per il G7 di Biarritz domenica 25 agosto 2019 – 14 | 53

Incendi Amazzonia - il Wwf : “Fermare i roghi che stano distruggendo il polmone del Pianeta” : Il WWF è estremamente preoccupato per gli Incendi che stanno propagando in Amazzonia , che minacciano l’esistenza della più grande foresta tropicale del mondo, habitat di migliaia di specie animali e vegetali e casa di oltre 34 milioni di persone, compresi circa 500 popoli indigeni.Gli Incendi stanno colpendo importanti ettari di foresta dell’ Amazzonia brasiliana e boliviana, e altre ecoregioni come il Bosco Chiquitano, il Chaco, il Pantanal e il ...

Incendi - WWF : “L’Amazzonia brucia - a rischio il pilastro del nostro equilibrio climatico “ : Lo scorso aprile le immagini di Notre Dame in fiamme hanno creato uno straordinario moto d’animo che ha spinto persone in tutto il mondo a piangere e soffrire per Parigi, ma anche a mobilitarsi. Oggi c’è bisogno della stessa voglia di reazione per quello che sta accadendo a quegli ecosistemi unici e irripetibili che non sono stati creati dall’uomo, ma sono fondamentali per la sua sopravvivenza e stanno rischiando di scomparire per ...