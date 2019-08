Amazzonia | Bolsonaro | “incendi nella media | basta disinformazione che danneggia il

Amazzonia - Bolsonaro invia l'esercito : Tutto il mondo guarda con estrema preoccupazione agli incendi che stanno affliggendo l'Amazzonia e così il Presidente del Brasile Jair Bolsonaro, uno di quelli che negano fortemente i problemi ambientali, ha dovuto tenere un discorso a reti unificate per spiegare che "la foresta amazzonica è parte essenziale della storia del Brasile", ma che gli incendi di questi giorni "non sono al di sopra della media degli ultimi 15 ...

Incendi Amazzonia : Bolsonaro autorizza ufficialmente l’uso dell’esercito e promette tolleranza zero : Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha firmato un decreto che autorizza l’uso delle forze armate per combattere gli Incendi nella foresta amazzonica. Secondo quanto riferito da Agencia Brasil, il decreto si applica sulle aree di frontiera, le terre indigene, le unita’ federali di conservazione ambientale e altre zone dell’Amazzonia legale, che copre gli stati di Acre, Amapa, Amazonas, Para, Rondonia, Roraima e parte degli ...

Amazzonia in fiamme - Bolsonaro mobilita l’esercito e manda un messaggio ai leader G7 : “Non usate gli incendi per imporre sanzioni” : Jair Bolsonaro lancia il suo messaggio ai Paesi del G7 di Biarritz, in Francia, dove il presidente francese, Emmanuel Macron, e gli altri capi di Stato e di governo hanno intenzione di affrontare il tema degli incendi in Amazzonia e delle politiche messe in campo dal capo di Stato brasiliano. In un discorso a reti unificate, il leader di estrema destra ha detto che i roghi nel polmone verde del mondo “non sono al di sopra della media degli ...

Amazzonia in fiamme - processo a Bolsonaro. Ma Trump resta in silenzio : Brucia il polmone del mondo. Brucia l’Amazzonia, e con il verde, il mondo, tra cui anche la distratta Italia, rischia di perdere il 20% della produzione di ossigeno del pianeta e il 10% della biodiversità mondiale. L’Amazzonia è in fiamme da giorni, si apre un processo politico internazionale nei confronti di Jair Bolsonaro, ma per il presidente brasiliano la colpa è delle Ong ambientaliste. Dall’inizio ...

L’Amazzonia brucia e Bolsonaro che fa? Si preoccupa per le conseguenze economiche e intanto l’Europa prende posizione : Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro deve modificare il suo atteggiamento riguardo alla protezione dell’Amazzonia non solo a causa dell’indignazione globale che ha scatenato l’ondata di incendi nella foresta, ma anche per la pressione del settore agricolo, che teme possibili conseguenze negative per le esportazioni del colosso sudamericano. “Questa non e’ piu’ una crisi ambientale, adesso e’ diventata ...

Amazzonia in fiamme : scontri tra Bolsonaro e Macron : La situazione dell’Amazzonia sta attirando preoccupazioni da tutto il mondo. Vasti incendi devastano il territorio, i dati sono preoccupanti. Le foreste bruciano come mai prima negli ultimi cinque anni in Brasile. Tra gennaio e lo scorso 19 agosto, il paese ha registrato un aumento dell'83% degli incendi rispetto allo stesso periodo del 2018, con 72.843 focolai fino ad oggi. I dati provengono dal National Institute for Space Research (INPE), che ...

Incendi Amazzonia - Macron : “Bolsonaro ha mentito sul clima - ci opponiamo all’accordo Ue-Mercosur” : Il G7 lavora a “iniziative concrete” per far fronte agli Incendi in Amazzonia. Lo annuncia la presidenza francese. Emmanuel Macron intanto alza il tiro nello scontro con Jair Bolsonaro, avviato dopo la richiesta da parte del presidente francese di mettere la “crisi internazionale” degli Incendi in Amazzonia nell’agenda del vertice del G7 che si apre domani in Francia. Ora Macron afferma che il presidente brasiliano ...

L’Amazzonia continua a bruciare - Bolsonaro invia forze armate. Il Mondo in allarme ma nessuno fa nulla : Il fumo prodotto dagli incendi che stanno devastando l'Amazzonia in questi giorni puo' essere visto persino dallo spazio: a catturarne le immagini sono stati il satellite Sentinel 3, del programma europeo Copernicus dell'Agenzia spaziale europea (Esa), e quello della Nasa, Suomi National Polar-orbiting Partnership. La foto di Suomi Npp mostra il fumo e gli incendi che si estendono per diversi stati brasiliani, tra cui quelli di Amazonas, Mato ...

