Amatrice | la beffa agli sfollati | Dobbiamo pagare la rimozione macerie

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 25 agosto 2019) Luca Sablone Gravi perdite anche nel settore dell'agricoltura: "In Umbria si è registrato un buco di quasi 295 milioni di euro" A distanza di tre anni da quel terribile terremoto ad, il dolore resta lo stesso. Cuori dilaniati, paesaggi naturalistici che fanno da cornice ad abitazioni crollate. E tanta, tanta rabbia. Sempre la stessa. Anzi, forse cresce di più con il passare del tempo. Soprattutto perché sono state fatte promesse - al di là delle rassicurazioni di rito - alle quali non sono però seguite azioni concrete. E a rimetterci sono gli, che hanno sempre riposto un gruzzolo di speranza di fronte ai tanti bei progetti di rinascita della città. Era ovviamente impensabile pensare di ricostruire tutto in tempi record, ma ci si aspettava sicuramente un'accelerata notevole considerata l'era in cui viviamo. Se da un parte il commissario straordinario Piero ...

solosumisura : @fcrzi @lucabattanta @mariolinocalcin @Pontifex_it contro l'ignoranza - ersilialallabel : Oggi, la parola ricostruzione, sembra una beffa. #Amatrice ?? -