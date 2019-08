Alla guida drogato investe bimba di 8 anni | arrestato 

Fonte : agi

(Di domenica 25 agosto 2019) Ha investito una bambina di 8, riducendola in gravi condizioni, ed è scappato. Era anche sotto l'influsso della droga D.N.L., 47, napoletano residente nel quartiere di Secondigliano che nel pomeriggio di ieri, a Mondragone, nel Casertano, in località Pescopagano, ha travoltodi una vettura unaucraina in vacanza nella cittadina del litorale domizio, che era a piedi con i genitori. L'investitore, nonostante il forte impatto ha proseguito la marcia, accelerando e dileguandosi per le vie cittadine. La piccola, ricoverata in gravi condizioni nella clinica Pineta Grande di Castel Volturno, è stata subito dopo trasferita presso l'ospedale Santobono di Napoli dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico e dove è ricoverata in pericolo di vita. Le indagini avviate dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Mondragone hanno ...

