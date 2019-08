Alexandra come Kate | ricicla l’abito della sorella Charlotte e incanta

Fonte : dilei

(Di domenica 25 agosto 2019)re i vestiti sembra piacere ai Reali di tutto il mondo. E dopoMiddleton, ancheVon Hannover prende in prestito un vestito dallaCasiraghi. L’occasione è la sfilataCollezione Cruise di Alberta Ferretti organizzata allo Yatch Club di Montecarlo. In prima fila sono apparsi in splendida forma Pierre Casiraghi e la moglie Beatrice Borromeo, accanto alla bella, che ha sfoggiato un abito da cocktail preso in prestito dall’armadiosuamaggiore. Di colore verde, dalla lunghezza media e dallo scollo a V, il vestito era già stato indossato daCasiraghi nel lontano 2005, quando aveva presenziato all’incoronazione dello zio Alberto II. All’epoca, la principessa aveva solo 18 anni (ne aveva appena 5, invece) e aveva deciso di sfoggiare l’abito abbinandolo ad un paio di infradito ...

titova_alex : Un immenso grazie a Giancarlo Veronica Di Pangrazio di un capolavoro come regista <3 Hai curato tutto in ogni picco… - Stanisa41342554 : @paparosso60 @Kazek48332004 Come stai Alexandra? -